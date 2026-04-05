Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Metin Öztürk'e tepki

Süper Lig'de 28. haftada Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap verdi.

"HİÇ KİMSE, KENDİ KİRLİ HESAPLARININ DOĞURDUĞU SONUÇLARI TRABZONSPOR'A 'ÇİRKİNLİK' YAFTASI YAPIŞTIRARAK GİZLEYEMEZ"

Yazılı açıklama yapan Zeyyat Kafkas şöyle dedi:

"Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçtan sonra Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk'ün hadsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları, yaşananların üstünü örtme çabasından başka bir şey değildir.



Her şeyden önce bilinmelidir ki; Trabzon'a gelen herkese bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün vakarına yakışır şekilde misafirperverlik gösterilir. Bu bizim kültürümüzdür. Ancak hiç kimse, kendi kirli hesaplarının doğurduğu sonuçları Trabzonspor'a 'çirkinlik' yaftası yapıştırarak gizleyemez."

"ASIL ÇİRKİNLİK..."

Galatasaray'a tepki gösteren Zeyyat Kafkas şu cümleleri kurdu:

"Metin Öztürk'ün 'çirkinlik' diye tarif etmeye çalıştığı tablo, bizzat temsil ettiği anlayışın ürünüdür.



Çünkü asıl çirkinlik; sözleşmesi devam eden oyuncularla kulübünü devre dışı bırakarak gizli görüşmeler yapmaktır.



Asıl çirkinlik; milli takım kampında, gözlerden uzak temaslarla futbolcumuzun aklını çelmeye kalkmaktır.



Asıl çirkinlik; yöneticilerin ofislerinde oyuncu çağırıp gizli planlarla iş bitirmeye çalışmaktır.



Asıl çirkinlik; etik değerleri ayaklar altına alıp sonra dönüp 'mağdur edebiyatı' yapmaktır.



Asıl çirkinlik, bizim anlaşma sağladığımız 18 yaşındaki bir oyuncuya sonradan daha yüksek para teklif edip transferi o şekilde bozmaktır.



Asıl çirkinlik, bununla da yetinmeyip bu akşam çıkıp utanmadan, sıkılmadan, pişkin pişkin 'parasını verip aldık' diyebilecek kadar aciz bir duruma düşmektir.



Biz hiçbir kulübü düşman olarak görmeyiz.



Fakat Trabzonspor'un hukukuna, emeğine ve onuruna yönelik bir müdahale varsa, orada tavrımız da duruşumuz da nettir."

"EL UZATACAK, YAN YANA GELECEK DEĞİLİZ"

Açılmanın devamında Zeyyat Kafkas şöyle dedi:

"İhaneti; 'transfer politikası', kurnazlığı; 'yöneticilik', organize temasları da; 'doğal süreç' gibi göstermeye çalışanlara karşı susacak, el uzatacak, yan yana gelecek değiliz!



Metin Öztürk, kamuoyu önünde hamasi cümleler kurmadan önce, bu noktaya nasıl gelindiğinin muhasebesini önce kendi vicdanında yapmalıdır.



Bugün konuşulan mesele, kimsenin kimseyi nasıl karşıladığı değil; kimin neyi, ne kadar hak ettiği meselesidir."