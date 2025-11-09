İstanbul Kartal'da zincirleme kaza: 5 yaralı

- İstanbul Kartal'da 3 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken yol bir süre tek şeritten sağlandı ve trafik sıkışıklığı yaşandı.
- Araçların kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
İstanbul'un Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki 3 otomobil ile hafif ticari araç birbirleriyle çarpıştı.
Kazada savrulan otomobillerden birisi orta refüje çıkarak ters döndü, diğeri orta refüjdeki kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, üçüncüsü ise yol kenarındaki kaldırıma ve bariyer amaçlı yapılan çelik halatlara çarparak durabildi.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 YARALI
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan otomobiller ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.