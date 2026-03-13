Vahap Seçer, kavurmadan çıkan at eti hakkında: Burada mağdur olan biziz

Mersin büyük bir skandal ile ayağa kalktı.

Mersin’de bir aşevinde dağıtılan kavurma yemeğinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Yemekler imha edilirken söz konusu olay bir vatandaşın tabağında yarış atlarında kullanılan elektronik kimlik çipini fark etmesiyle ortaya çıktı.

TABAĞINDAKİ ÇİPİ YETKİLİLERE BİLDİRDİ

İddiaya göre, vatandaşlardan biri kendisine dağıtılan kavurma yemeğinde küçük bir elektronik parça fark etti.

İnceleme sonucu bunun yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipi olduğu değerlendirirken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

LABORATUVAR ANALİZİNDE AT ETİ OLDUĞU TASTİK EDİLDİ

4 Şubat’ta aşevinde yapılan denetim ve alınan numuneler Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Laboratuvar analizinde iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından vatandaşlar belediyeye yönelik tepkilerini dile getirirken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan skandala ilişkin bir açıklama yaptı.

Seçer, açıklamasında hatanın kendilerinde olmadığını savundu.

"MAĞDUR OLAN BİZİZ"

Etleri büyük bir titizlikle teslim aldıklarını öne süren Seçer, "Biz etleri teslim alırken kamera eşliğinde teslim alıyoruz.

Mezbaha kesim raporunu alıyor, bu doğrultuda eti kabul ediyoruz.

Burada mağdur olan biziz." dedi.

KAVURMADAKİ AT YARIŞLARDA KULLANILAN 'SMART LATCH'

Çıkan çipin 3 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı Smart Latch’a ait olduğu tespit edildi.

At, son olarak 24 Ekim 2025’te yarışa çıktıktan sonra bacağında kemik kırığı oluştuğu için yarışlardan çekilmişti.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada aşevine et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetimler eşliğinde yapıldığını belirtmişti.

Belediye, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetiminde gerçekleştirildiğini ve laboratuvar analizleri doğrultusunda sürdürüldüğünü açıklamıştı.