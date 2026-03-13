Esenyurt'ta inşası 15 yıldır bitmeyen gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı

İstanbullular her gördüklerinden durup bakıyordu...

Esenyurt'ta İnnovia 4 projesi kapsamında 15 yıldır inşaatı süren ve yüzlerce dairenin bulunduğu gökdelenler yarıda kaldı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen davada, karar açıklandı.

ŞİRKETİN İFLASI DUYURULDU

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın 12’nci duruşmasında, şirketin iflasına hükmedildi.

Öte yandan dosyanın, icra ve iflas süreci kapsamında işlem görmesine karar verildi.

DAİRELER SATILMASINA RAĞMEN İNŞAAT TAMAMLANMADI

Kararda, Esenyurt’ta hayata geçirilmesi planlanan İnnovia 4 projesinden, yüzlerce daire satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılamadığına vurgu yapıldı

Ayrıca projeden daire alan çok sayıda kişinin mağdur olduğu belirtildi.

KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

"MAĞDUR ŞAHISLARI DOLANDIRDIĞI VE YURT DIŞINA MAL KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA..."

Karara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şüpheli Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin; İstanbul, Esenyurt, Yeşilkent Mahallesinde kurulacak olan Innovia 4 projesi kapsamında mağdur şahısları dolandırdığı ve yurt dışına mal kaçırdığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma konusu suçların işlendiğine ve şirketlerin bu suçlardan menfaat elde ettiğine dair somut delillere dayanan şüphelerin bulunması, mal varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla şüpheli şirketler Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’ne, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 13/03/2026 tarih ve 2026/2606 değişik iş sayılı kararı ile Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.