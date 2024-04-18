İstanbul Küçükçekmece'de devrilen sakatat yüklü kamyonun sürücüsü kaçtı

AA & Ensonhaber
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'nde bariyerlere çarpan kamyon yaklaşık 20 metre sürüklenip devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.
Sakatatlar yola savruldu
Yola savrulan sakatatlar iş makineleri yardımıyla toplandı.
Ekipler sakatlardan etrafa yayılan pis koku nedeniyle çalışmakta güçlük çekti, ağız ve burunlarını elbiseleriyle kapatmaya çalıştı.
Kaza nedeniyle kavşakta ve bulvarda araç yoğunluğu oluştu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış