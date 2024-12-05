İstanbul Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

DHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde, Maçka Parkı'ndan teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralı bir şahsı gördü gördü.
Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
TEDAVİ ALTINDA
Hastanede tedavisi süren kişinin ise Burak Ulutaş olduğu belirlendi.
Ulutaş'ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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