Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, hayatını kaybetti.

Ortaylı, bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Diyabet ve böbrek rahatsızlığı bulunduğu bilinen Ortaylı'nın, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği açıklanmıştı.

Dün İstanbul'da hayatını kaybeden Ortaylı için siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, taziye mesajı yayımladı.

Bu isimlerden birisi de MHP Lideri Devlet Bahçeli oldu.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Ortaylı'nın kaybından üzüntü duyduklarını belirten Bahçeli, paylaşımını X hesabı üzerinden yaptı.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"MÜNEVVER SİMALARDAN BİRİYDİ"

"Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.

Merhum Ortaylı, Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi.

"DEĞERLİ BİR ŞAHSİYETTİ"

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti.

"ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ DİYE TANIMLANIR"

Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır."