Özgür Özel: Türkiye'yi AB'nin tam üyesi yapacağız

CHP yönetiminin konusu, parti içerisindeki yolsuzluk soruşturmaları...

Ancak CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşların gündemi ise çöp dağları ve su kesintileri.

ÖZEL UŞAK'TA KONUŞTU

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 98'incisi, Uşak'ta yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında iç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ AB ÜYESİ YAPACAĞIZ"

İspanya'nın son dönemde dünyadaki hak mücadelesine verdiği destekten örnek veren Özgür Özel, CHP iktidarında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağını söyledi.

"HEPİMİZİN YÜZÜ GÜLECEK"

Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine iktidarları döneminde ulaşacağını kaydeden Özel, "Hepimizin yüzü gülecek. Türkiye'nin yüzü gülecek." ifadelerini kullandı.

"YASAKSIZ TÜRKİYE, VİZESİZ AVRUPA GELİYOR"

Özgür Özel, AB üyeliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Gençler sandığa gidecekler. Gençler bu iktidarı değiştirecekler. Gençler CHP iktidarında yurt dışına isterlerse gidecekler ama memleketlerinin kıymetini bilecekler. Ben de gençlere Özgür ağabeyleri olarak söz veriyorum. CHP geliyor. Sizin sayenizde CHP iktidarı geliyor. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. 79 ülkeden 87 partinin olduğu Sosyalist Enternasyonal'in yani dünyadaki sol, sosyal demokrat partilerin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı Pedro Sanchez, ben de yardımcısıyım. Bila istisna, bila istisna Yunanistan dahil, Güney Kıbrıs dahil bütün ülkelerden partiler ortak bildiriye imza almışız. CHP iktidarında Türkiye'nin AB'ye girişini canı gönülden destekliyoruz, her yardımı yapacağız diye.

GAZİ MUSTAFA KEMAL'DEN ÖRNEK VERDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize medeniyeti göstermiş. Demiş ki 'muasır medeniyetleri yakalayıp geçin' diye. Onun önünde konuşurken ben bunu yapamamanın, bu ülkenin bir evladı olarak şu ana kadar yapamamanın mahcubiyeti içindeyiz. Ve onun partisi 100 yıl sonra iktidara gelince, ve onun partisi bir kez daha bu ülkeyi yönetince o iş yarım kaldığı yerden tamamlanacak. Türkiye AB'nin hem üyesi hem en güçlü ülkesi olacak. Gençler yasaklardan, vizeden kurtulacak. Emekli yoksulluktan, işçi işsizlikten, esnaf yoksulluktan kurtulacak.

İZMİR'İN ÇÖP DAĞLARI

Özgür Özel, Uşak'ta yaptığı açıklamada Avrupa Birliği mesajları verirken, İzmir'de çöp sorunu kronik bir hale geldi.

Kentin marka ilçeleri çöplerle anılırken Karşıyaka, Buca ve Çiğli'de süren çöp sorunu her geçen gün artıyor.

VATANDAŞ İSYANDA

Ancak vatandaşın isyanına kulaklarını tıkayan belediye yönetimi ise işçilerin maaşlarını da ödemiyor.

İlçelerde çöp konteynerleri dolup taşarken, vatandaşlar kötü koku ve görüntü kirliliğinden CHP'yi sorumlu tutuyor.