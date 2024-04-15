İstanbul'un Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi'nde kaldırımda bulunan 2 kişi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Otomobil kaldırımda yürüyen bir kadını altına alarak sürükledi.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı cevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıktığı anlar görülüyor.
Otomobili fark eden bir kişinin son anda kurtulduğu, kaldırım kenarında oturan esnafın ise kendini korumak için kaçtığı anlar görüntülerde yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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