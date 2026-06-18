Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nde yeni bir dönem resmen başlıyor.

27 Nisan tarihinde Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve sezonu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile tamamlayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor.

Birçok ismin gündeme geldiği sarı-lacivertli ekipte başkan Aziz Yıldırım, hoca konusunda kararını verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada yeni teknik direktörün bugün saat 13.00'te açıklanacağı duyuruldu.

"YENİ DÖNEMİN İLK ADIMINI BİRLİKTE ATIYORUZ"

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

“Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te fbtv ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

AYKUT KOCAMAN SESLERİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı açıklaması bekleniyor.

Son olarak 2021 yılında Başakşehir'i çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceği tahmin ediliyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de iki farklı dönemde teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Kocaman, 2010-2013 ve 2017-2018'de sarı-lacivertlileri çalıştırmıştı.

KUYT DA GERİ DÖNECEK

Bu arada Kocaman'ın ekibinde yer alması beklenen Dirk Kuyt, başkan Aziz Yıldırım ile görüşüp her konuda anlaştı.

Eşyalarını toplamaya Belçika'ya giden Kuyt, Kocaman'ın açıklanmasının ardından İstanbul'a dönecek.