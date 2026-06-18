İsmail Kartal'dan ilk sözler: Çok tecrübelendim

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.

Kamer, FB TV'de yaptığı açıklamada, futbol direktörlüğü için Oğuz Çetin, teknik direktörlük için de İsmail Kartal ile anlaşıldığını bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

İsmail Kartal, kulüp televizyonunda "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak 'Oğlum nasılsın?' demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.

"FENERBAHÇEMİZİ ŞAMPİYONLUKLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve alan ve bizlere güvenen Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

"GÖREVE HAZIRIZ"

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz." diye konuştu.