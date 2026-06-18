İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal kaçırıldı

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Türkiye'yi ayağa kaldıran gelişme...

Siyaset yoğun bir gündemle ilerlerken beklenmedik bir olay yaşandı.

İBB A.Ş. YÖNETİCİSİ KAÇIRILDI

İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAYINLADI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayı doğruladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”

BAŞINA SİYAH POŞET GEÇİRDİLER

Söz konusu kişilerin Erhan Karaal'ın başına siyah bir poşet geçirmek suretiyle bu kaçırma eylemini gerçekleştirdikleri yönünde bazı görgü tanığı iddiaları bulunuyor.

Buna dair incelemelerin devam ettiği bilgisi aktarıldı.