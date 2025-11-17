İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 71 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor...

FETÖ'ye yönelik güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

"71 FETÖ ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIK"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 71 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık.

OPERASYON DÜZENLENEN İLLERİ PAYLAŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."