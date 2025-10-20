İstanbul'da sevgilisinin iş yerini kundaklayan kadın serbest kaldı: O ben değilim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Beyoğlu'nda, tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGININ KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

İş yeri sahibi A.K.'nin ifadesine başvuran polis, olayı K.A.'nın gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı.

Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı.

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI ATEŞE VERDİ

Yapılan çalışmalarda, K.A. ile iş yeri sahibi A.K. arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi.

İFADESİNDE "O BEN DEĞİLİM" DEDİ

Gözaltına alınan şüpheli K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'Mala zarar verme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan K.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Kendisiyle tartıştık ama binayı yakan ben değilim." dediği öğrenildi.