İstanbul Silivri'de ormanlık alanda yangın

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle orman yangını tehlikesi de kendini göstermeye başladı.

Yaklaşık bir haftadır yurdun birçok kesiminde, hem doğal hem de insan kaynaklı yangınlar çıkıyor...

Bu kapsamda İstanbul Sultangazi'de de sabah bir yangın çıkmış ve kısa sürede söndürülmüştü.

BİR YANGIN DAHA

Bu yangının ardından İstanbul'da bir ilçede daha yangın çıktı.

Silivri ilçesine bağlı Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ORMANA SIÇRADI

Yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kısa sürede fark edilince yetkililer alarm durumuna geçti.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince alevlere müdahale ediliyor.

Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

MANGAL YANGINA YOL AÇTI: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül, yangının bir vatandaşın bahçesinde yaktığı mangaldan çıktığını belirtti.

Rüzgar nedeniyle kuru otların tutuşmasıyla alevlerin yayıldığını vurgulayan Gül, "Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şu an itibariyle can kaybı ya da yaralanma yok. Ancak yangının sıçrama riski taşıdığı bazı evler tahliye ediliyor. Ekiplerimiz yoğun çaba içinde" dedi.

Gül, yangın söndürme çalışmalarında kamu kurumlarının yanı sıra bölge halkının da gönüllü olarak traktör ve iş makineleriyle destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Yangınla mücadele havadan helikopter ve uçak desteğiyle devam ederken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması son anda önlendi.

100 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ: 1 MAHALLE BOŞALTILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: