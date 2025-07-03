İstanbul Silivri'de ormanlık alanda yangın

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle orman yangını tehlikesi de kendini göstermeye başladı.
Yaklaşık bir haftadır yurdun birçok kesiminde, hem doğal hem de insan kaynaklı yangınlar çıkıyor...
Bu kapsamda İstanbul Sultangazi'de de sabah bir yangın çıkmış ve kısa sürede söndürülmüştü.
BİR YANGIN DAHA
Bu yangının ardından İstanbul'da bir ilçede daha yangın çıktı.
Silivri ilçesine bağlı Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 sularında, kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ORMANA SIÇRADI
Yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kısa sürede fark edilince yetkililer alarm durumuna geçti.
MÜDAHALE EDİLİYOR
Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince alevlere müdahale ediliyor.
Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.
MANGAL YANGINA YOL AÇTI: 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül, yangının bir vatandaşın bahçesinde yaktığı mangaldan çıktığını belirtti.
Rüzgar nedeniyle kuru otların tutuşmasıyla alevlerin yayıldığını vurgulayan Gül, "Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şu an itibariyle can kaybı ya da yaralanma yok. Ancak yangının sıçrama riski taşıdığı bazı evler tahliye ediliyor. Ekiplerimiz yoğun çaba içinde" dedi.
Gül, yangın söndürme çalışmalarında kamu kurumlarının yanı sıra bölge halkının da gönüllü olarak traktör ve iş makineleriyle destek verdiğini belirterek teşekkür etti.
Yangınla mücadele havadan helikopter ve uçak desteğiyle devam ederken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması son anda önlendi.
100 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ: 1 MAHALLE BOŞALTILDI
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:
Silivri’deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır. Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesinden takip etmektedir.