Sultangazi kent ormanında yangın çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Ekipler, ormanda piknik yapanları buradan ayrılmaları için anonsla uyardı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.

24 ARAÇ ÇALIŞMALARDA YER ALDI

Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ GÜL'DEN UYARI GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, saat 12.45 sıralarında Sultangazi Kent Ormanı'nda insan hatasından kaynaklı yangın çıktığını söyledi.

"SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Yaklaşık 12 dakika içerisinde ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Gül, "Şu an itibarıyla yaklaşık 10 dekarlık alanda yangın etkili oldu. Geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, yangının çıkış nedeninin sorulması üzerine, "Henüz çok yeni, sebebi belli değil. Ama genel itibarıyla yangınların hemen hemen tamamına yakını bir şekilde ya piknik sebebiyle ya farklı sebeplerle ortaya çıkıyor. Sebebi daha sonraki süreçte belli olduğunda sizlerle paylaşacağım." dedi.