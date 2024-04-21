İstanbul Sultanbeyli'de 2 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı İstanbul Sultanbeyli'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde önceki gün Tekin Çoban hakimiyetindeki otomobil ile kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda çarpıştı.

Kazada sürücü Tekin Çoban ile bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar kamerada

Öte yandan kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobil ile kamyonun çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)