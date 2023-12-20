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İstanbul Sultanbeyli'de trafikte drift yapan sürücüye 27 bin 668 lira ceza

İstanbul Sultanbeyli'de trafikte drift yapan sürücüye 27 bin 668 lira ceza İstanbul Sultanbeyli'de trafikte drift yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 27 bin 668 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.