İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkarak İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafikte drift yapan araç sürücüsünün C.S. olduğunu tespit ederek yakaladı.
Sürücüye 'karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi' maddesinden 20 bin 342, 'tescilli aracı plakasız kullanmak' maddesinden 6 bin 890, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddesinden 436 lira olmak üzere toplamda 27 bin 668 lira idari para cezası uygulandı.
Ehliyetini de kaptırdı
Ayrıca C.S. isimli araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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