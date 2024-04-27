Genel seçimlerden umduğunu bulamayan İyi Parti, yerel seçimlerde de hayal kırıklığına uğradı.
Ülke genelinde yalnızca yüzde 3,76'lık oy alabilen parti, biling
Seçimlere “hür ve müstakil” girme kararı veren İyi Parti, ülke genelinde yalnızca yüzde 3,76'lık oy alabildi.
Olağanüstü kurultay günü geldi çattı
İllerden yalnızca Nevşehir'i kazanabilen partide yaşanan başarısızlık sonrası Meral Akşener'e peş peşe istifa çağrıları geldi.
Akşener de kameraların karşısına geçerek partisini olağanüstü kurultaya götüreceğini ve yeniden aday olmayacağını kamuoyuna duyurdu.
Yaşanan gelişmelerin ardından İyi Parti'nin olağanüstü kongresini yapacağı gün geldi çattı.
4 aday yarışacak
5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.
Bugün saat 11.00’de ATO Congresium’da gerçekleştirecek olan kongrede tüzük gereği genel başkanlık seçiminde 1311 delegenin salt çoğunluğu aranacak.
Tüm delegelerin katılması halinde beş adaydan birinin ilk turda 656 oy alması gerekiyor.
Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak.
Akşener veda konuşması yapacak
Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3’üncü tura kalacak.
Öte yandan tekrar aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.
Akşener’in kurultayda duygusal bir konuşma ile partililer ile vedalaşması bekleniyor.
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