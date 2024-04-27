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İyi Parti'de kurultay günü: 4 aday genel başkanlık için yarışıyor

İyi Parti'de kurultay günü: 4 aday genel başkanlık için yarışıyor İYİ Parti, Meral Akşener'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından, bugün olağanüstü kurultay yapıyor. Dört adayın genel başkanlık için yarışacağı kurultaya dışarıdan seyirci alınmayacak, salonda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları bulunacak.