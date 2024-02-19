İstanbul Sultangazi'de bir kişi sokak ortasında rastgele ateş etti İstanbul Sultangazi'de sokağa gelen şüphelilerden biri silahla etrafa rastgele ateş etti. O anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde şüpheli 2 kişiden biri belinden çıkardığı silahla sokak ortasında rastgele ateş etmeye başladı.

Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin rasgele ateş ettiği mermiler binanın duvarına isabet etti.

Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

"İki gün önce de aynı kişiler buraya gelip gittiler"

Mermilerin isabet ettiği daire sakini Fehmiye Güzgül, "Pencerede duruyordum, telefonla konuşuyordum. Bu sırada iki kişi geldi ve burada durdu. Biri bu tarafa doğru sıktı, diğeri de havaya doğru sıkıp bu tarafa doğru kaçıp gittiler. İki kişilerdi ama daha iki gün önce de aynı kişiler buraya gelip gittiler" dedi.

Mahalle sakini Nusret Karga, "Gördüğüm kadarı ile iki kişi geldi, kurşunladı gitti. Kimdir nedir, onu bilmiyorum. Karşı binayı da altı ay önce kurşunladılar" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)