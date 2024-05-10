İHA
İstanbul'da ilginç görüntüler vatandaşları şoke etti.
Başakşehir’de bir grup, Ziya Gökalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde akan trafikte atlarla yolculuk yaptı.
Atlıların o anları kamerada
Atlarla dolaşan kişileri gören diğer vatandaşlar şoke olarak, o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
Uyarıları hiçe saydılar
Neden bu şekilde yolculuk ettikleri belirlenemeyen şahıslar, uyarılara rağmen atlarla seyretmeye devam etti.
Aralarında bulunan başı boş atlarda dikkat çekti
Görüntülerde; atlarla bir grubun akan trafikte dolaştığı, bazı atlarda 2 kişinin olduğu görülürken bir atın ise başı boş koşarak trafiği tehlikeye attığı anlar da görüntülerde yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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