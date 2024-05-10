İstanbul trafiğinde atla yolculuk yapan grubun o anları kameralara takıldı Bir grubun araç trafiğine açık bir caddede atlarla yolculuk yapması diğer vatandaşların dikkatini çekerken o anlar, sürücülerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'da ilginç görüntüler vatandaşları şoke etti.

Başakşehir’de bir grup, Ziya Gökalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde akan trafikte atlarla yolculuk yaptı.

Atlıların o anları kamerada

Atlarla dolaşan kişileri gören diğer vatandaşlar şoke olarak, o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

Uyarıları hiçe saydılar

Neden bu şekilde yolculuk ettikleri belirlenemeyen şahıslar, uyarılara rağmen atlarla seyretmeye devam etti.

Aralarında bulunan başı boş atlarda dikkat çekti

Görüntülerde; atlarla bir grubun akan trafikte dolaştığı, bazı atlarda 2 kişinin olduğu görülürken bir atın ise başı boş koşarak trafiği tehlikeye attığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)