İstanbul Tuzla'da gişelere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

- İstanbul Tuzla'da aşırı hızla gişelere çarpan otomobilin sürücüsü Semih Savran öldü.
- Savran, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktordu.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde Semih Savran idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aşırı hızla Orhanlı gişelerine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobilde yangın çıktı.
Bölgeye kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 27 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Semih Savran'ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.