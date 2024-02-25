İstanbul Ümraniye'de asfalta beton dökerek ilerleyen sürücüye 16 bin lira ceza kesildi İstanbul Ümraniye'de asfalta beton dökerek ilerleyen beton mikseri sürücüsüne 16 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.

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DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçüksu Caddesi'nde bir beton mikserinin asfalta beton boşaltarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Plaka bilgilerinden araç sürücüsünün H.K. olduğu tespit edildi.

16 bin 571 lira ceza

Önceki gün yakalanan H.K.'ye azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığın yüzde 15 fazlasını aşmak maddesinden 11 bin 794, yükü kara yoluna saçılacak şekilde yüklemek maddesinden bin 440, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak maddesinden 2 bin 647, saygısızca araç kullanmak maddesinden 690 olmak üzere toplam 16 bin 571 lira ceza yazıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)