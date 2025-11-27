İstanbul Ümraniye'de lokum yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu

- İstanbul Ümraniye'de 40 öğrenci lokum yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.
- 35 öğrenci tedavi sonrası taburcu edilirken, 5 öğrenci için tahliller devam ediyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde afet yönetimi ile ilgili verilen seminerde dağıtılan lokumları yiyen 40 öğrenci kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 35'i yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken 5 öğrencinin tahlil süreçlerinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.