İstanbul Üniversitesi'nde ziyaretçilere kısıtlama kararı Dün itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi, yeni bir karar aldı. Buna göre vatandaşların üniversiteye girişlerini kısıtlandı.

İHA

Dün vatandaşların ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi, yeni bir kararla üniversiteye ziyaretçi girişlerine kısıtlama getirdi.

Rektörlük binasını ziyarete gelen vatandaşlar, kapıdan çevrilerek girişlerine müsaade edilmedi.

Öğrencilerin ise kimlik kartlarını göstererek giriş yaptığı dikkat çekti.

Ziyaretçi girişlerine kısıtlama geldi

İstanbul Üniversitesi, yaptığı açıklama ile ziyaretçilerin 13.00- 16.00 saatleri arasında istanbul.edu.tr sayfası üzerinden randevu oluşturarak yerleşkeyi kültürel ziyaret edileceğini belirtirken öğrenciler ise üniversitenin kapılarının vatandaşlara ve turistlere tamamen kapatılması gerektiğini dile getirdi.

"Normalde öğrencisi olduğum halde kapıdan içeri giremiyordum: Dün ise herkes elini kolunu sallayarak içeri girdi"

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Bünyamin Umurbek, “Ben yaklaşık 3 yıldır bu okulda okuyorum. Normalde öğrencisi olduğum halde kapıdan içeri giremiyordum. Dün ise herkes elini kolunu sallayarak içeri girdi. Bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bugün ise bir karar alınmış, şu an içeriye sivil alınmıyor. Şu an çok mutluyuz.” dedi.

"Bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum"

İstanbul Üniversitesi'ne ziyaret amaçlı geldiğini ifade eden Hasan Pişkin, “Güvenlik içeri almadı. Uygulamanın sabah 7’den itibaren kaldırıldığını söylediler. Ben bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum zaten. İnsanlar öğrencilerin ders ortamlarına kadar girmişler, bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

"Okulumuz evet tarihi bir yer fakat ama bizler burada eğitim alıyoruz"

İstanbul Üniversitesi öğrenci Ela Nalbur ise, “Okulumuzda bu uygulamanın olmasını doğru bulmuyorum. Okulumuz evet tarihi bir yer fakat ama bizler burada eğitim alıyoruz. O yüzden herkesin içeride gezmesini doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)