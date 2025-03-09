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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretine darbe vurmak amacıyla İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçeleri ile Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkokapan-15 adı verilen geniş çaplı baskınlarda 13 farklı adres hedef alındı. Operasyon kapsamında İstanbul’da 17, Yalova’da 6 olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alınırken, tam 365 kilogram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucunun Güngören’deki bir tekstil atölyesinde bulunduğunu açıkladı.

MASKELİ KURYELER, KAYIKLARLA KOKAİN TAŞIDI

Operasyonun perde arkası ise uluslararası bir kokain kaçakçılığı ağını gözler önüne serdi. DHA muhabirlerinin ulaştığı bilgilere göre, uyuşturucu sevkiyatının gemi yoluyla gerçekleştirildiği ve kokainin Yalova üzerinden İstanbul'a getirildiği belirlendi.

Sevkiyatın merkezi, Kanada’dan yola çıkan Portekiz bandıralı bir gemiydi. Bu gemi, İspanya ve Yunanistan’da yükünü boşalttıktan sonra bakım için Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneye çekildi. Ancak operasyon tarihinden beş gün önce, 23 Şubat sabaha karşı, yüzleri maskeli şüpheliler kayıklarla tersaneye geldi.

Silahlı şüpheliler, gemide bulunan Endonezya uyruklu iki çalışanı etkisiz hale getirerek cep telefonları ve telsizlerini gasp etti. Ardından, geminin jeneratör bölümünde gizlenen 14 un çuvalı dolusu kokaini çıkartarak kayıklarına yükledi. Ancak, taşıma sırasında çuvallardan biri gemideki boş havuza düşüp yırtıldı ve kokain etrafa saçıldı. Panikleyen şüpheliler, saçılan tozu hızla toparlayarak poşetlere koydu ve olay yerini temizledikten sonra, rehin tuttukları gemi personelini serbest bırakarak kayıklara yükledikleri kokainle bölgeden uzaklaştı.

Bu olay, odalarına kapatılan gemi çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak telefon ve telsizlerinin çalındığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri, ihbarın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatarak uluslararası uyuşturucu ağının izini sürdü ve büyük operasyona imza attı.

SWAP TESTLERİYLE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tersanedeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi. Görüntülerde, yüzleri maskeli kişilerin taşıdığı çuvallardan birinin yere düşerek yırtıldığı, içindeki beyaz maddenin çevreye saçıldığı ve şüphelilerin bu maddeleri hızla toplayarak poşetlere koyduktan sonra bölgeyi yıkadığı görüldü.

Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gemide narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Kamera kayıtlarında temizlendiği belirlenen noktadan 9 ayrı swap örneği alındı. Ayrıca, gemide bulunan bir kaşkol incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan testler, swap örneklerinde kokain tespit edildiğini ortaya koyarken, kaşkolun sahibi olarak belirlenen yabancı uyruklu S.D.’nin daha önce uyuşturucu ticareti suçundan defalarca kaydı olduğu anlaşıldı.

AYNI GEMİDE DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU TAŞINMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kokain sevkiyatında kullanılan Portekiz bandıralı geminin 2021 yılında da uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını belirledi. O zamandan bu yana iki kez el değiştirdiği tespit edilen gemiyle ilgili araştırmalar sürerken, olay gecesi Altınova Tersaneler Bölgesi’nden aynı firmaya ait başka bir geminin Gürcistan’a doğru hareket ettiği belirlendi.

Bu durum, kokainin ikinci gemiye aktarılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Sahil Güvenlik ve İl Jandarma ekipleri, Heybeliada açıklarında şüpheli gemiyi durdurarak Altınova’ya geri götürdü. Yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucuya rastlanmazken, ekipler bu kez tersane bölgesindeki ve kara yolundaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerin incelenmesi sonucunda, uyuşturucunun üç farklı araçla İstanbul’a götürüldüğü anlaşıldı ve durum İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi.

KAÇIŞ PLANI BOZULDU: 12 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’da gerçekleştirilen "Narkokapan-15" operasyonuyla, piyasa değeri yaklaşık 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokain, piyasaya sürülemeden ele geçirildi. İstanbul ve Yalova’da gözaltına alınan 23 şüpheli arasında, Kanada’da gemiye yükleme yapan üçüncü kaptan ve gemide bulunan kaşkolun sahibi S.D. de bulunuyordu. Savcılığın sevk ettiği 12 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.