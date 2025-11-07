İstanbul'da 2 depoya operasyon: 50 milyon lira değerinde kaçak oyuncak ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaçak oyuncaklar, çocukların sağlığını tehdit ediyor...

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Fatih'te, iki ayrı depoda gümrük kaçağı oyuncakların bulunduğunu tespit etti.

50 MİLYON DEĞERİNDE 125 BİN 875 ADET OYUNCAK ELE GEÇİRİLDİ

Depolara eş zamanlı düzenlenen operasyonda, iki kişi gözaltına alındı.

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi.

Oyuncakların bir kısmının çocuklara yönelik olduğu, bir bölümünün ise son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen, çanta ve telefonlara aksesuar olarak takılan oyuncaklarından oluştuğu tespit edildi.

YÜKSEK ORANDA KANSEROJEN MADDE İÇERDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan testlerde oyuncakların insan sağlığına zararlı, yüksek oranda kanserojen madde içerdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.