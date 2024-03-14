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İstanbul'da 20 gün önce kayıp ihbarından bulunulan gencin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da 20 gün önce kayıp ihbarından bulunulan gencin cansız bedeni bulundu Bir grup fotoğrafçının ormanda yürüyüş yaptıkları sırada gördükleri cesedi polis ekiplerine bildirmeleri üzerine ekipler inceleme başlatırken, cesedin 20 gün önce kayıp ihbarı verilen genç olduğu tespit edildi.