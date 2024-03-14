İstanbul'da 20 gün önce kayıp ihbarından bulunulan gencin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da 20 gündür kayıp olan gencin esrarengiz ölümü ekipleri harekete geçirdi.
Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi buldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnceleme yapıldı
Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak bölgede inceleme yaptı.
Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kayıp ihbarı verildiği tespit edildi
Sarıyer'de bulunan cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi.
Kafasından vurularak öldürülmüş
Yapılan incelemeler sonucunda Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi.
Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.
Polis ekipleri esrarengiz ölüm için inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış