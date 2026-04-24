Özkan Yalım hakkında 'Erkek sevgilileri var' iddiası

Türkiye, CHP'li belediyelerde yaşanan skandalları konuşuyor..

Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın, belediye makamlarında işe yerleştirdiği 4 kadınla özel ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Özkan Yalım hakkında bazı gazeteciler tarafından ortaya atıldığı iddia edilen yeni açıklamalar, kamuoyunda tartışma yarattı. Sosyal medyada yayılan ifadeler, doğrulukları teyit edilmeden geniş kitlelere ulaştı.

"ERKEK SEVGİLİLERİNİ TÜM UŞAK BİLİYOR"

Uşak Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ramazan Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu, Uşak Haber Merkezi kurucusu gazeteci Nurullah Çavuşoğlu'nun konuk olduğu "Yıldızlar Geçidi" programında, Özkan Yalım hakkında yine dikkat çeken iddialar yer aldı:

Kadına bir araba veriyor, 6 ay sonra kurtuluyor, e çocuğa ne oluyor? Yazık değil mi? Bunlarınki daha ağır, onaylamıyorum tabii..



Bizim bildiğimiz iki tane de erkek sevgilisi var, bu kadar da çirkinleşti olay...



CIA ve Mossad'ın dizayn etmeye çalıştığı bir şehir olmaktan çıkamadık.. Sentetik uyuşturucunun ve fuhşun yaygınlaştığı bir yer var, herkes biliyor: Pavyon, gazino, site.. Bu işletmelerin hepsiyle kanki, kendisinin de pavyonu var. Pavyonunda erkek sevgilisi, sanatçı gibi sahneye çıkıyor, twerk yapıyor. Sapkınlığını hem yüzleştiriyor hem de yaygınlaştırıyor, sevgilisi olduğunu da gizlemiyor. Adam bu fotoğrafı kendisine gösterince 'İsterse eşcinsel ilişkisi olsun bize ne' diyor.. Yatak odasında yaptığı bizi ilgilendirmez. Ama makamını kullanmasa, o fotoğrafı bir kadına gönderme cüreti olabilir mi? Kadın belediye çalışanı, kendisi üstü, ne de olsa beni karşısına alamaz diyor..