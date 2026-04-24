Suriye'de "Tadamun Katliamı" faili Emced Yusuf yakalandı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tadamun Katliamı’nın bir numaralı sanığı suçlu Emced Yusuf, sıkı bir güvenlik operasyonunun ardından elimizde” ifadelerini kullandı.

Suriye resmi ajansı SANA ise Yusuf’un, Gab Ovası bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI

16 Nisan 2013’te Tadamun Mahallesi’nde gerçekleşen katliama ilişkin görüntüler ilk kez 2022 yılında kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat görevlisi Emced Yusuf’un, gözleri bağlı sivilleri infaz ettiği açık şekilde görülüyordu.

Ekim 2023’te Yusuf’un hala görevde olduğu ortaya çıkarken, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD’ye giriş yasağı getirildiğini açıklamıştı.

MAĞDURLARDAN "YERİNDE YARGILANSIN" ÇAĞRISI

Katliamın ardından yıllarca adalet bekleyen Tadamun sakinleri, zanlının yakalanmasının ardından olayın yaşandığı bölgede bir araya geldi. Göstericiler, Emced Yusuf’un suçun işlendiği yerde yargılanmasını talep etti.

Katliamda hayatını kaybedenler arasında Filistin kökenli sivillerin de bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, bölgeye çiçek bırakarak Suriye ve Filistin bayrakları açtı.

Mahalle sakinlerinden Ümmü Muhammed, yaşadığı duyguyu “tarifi mümkün olmayan bir sevinç” olarak ifade ederken, “Bütün dünya bizi duysun, onu burada istiyoruz” dedi.

Bir diğer tanık Ümmü Bilal ise sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede olduklarını belirterek, “Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Allah bütün zalimlerden intikamını alsın” ifadelerini kullandı.

TANIKLAR VAHŞETİ ANLATTI

Şam kırsalından Yusuf Asakir, katliam sırasında yaşananların boyutuna dikkat çekerek, “Zalimi affetmek, şehitlerin kanına ihanettir” dedi.

Asakir, bölgede cesetlerin lastiklerle yakıldığını, bazı kurbanların canlıyken ateşe verildiğini ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi. Duvarlardaki siyah izlerin de yakılan cesetlerin kalıntıları olduğunu vurguladı.