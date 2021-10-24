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    İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi

    2 ilçede 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ele geçirilirken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.10.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 09:34
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    İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

    Operasyon anları kameraya yansırken, ekipler kaçakçıları kıskıvrak yakaladı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda, 195 adet çeşitli form ve ebatlarda sikke, 4 adet haç, 13 adet yüzük, 2 adet bronz obje, 9 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet mızrak ucu, 1 adet kama, 1 adet gümüş yılan başlı obje, 1 adet gümüş kartal başlı obje olmak üzere toplam 227 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve obje ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

    İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi ViDEO

    2 GÖZALTI

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ş. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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