İstanbul'da 3 kişinin zehirlenerek öldüğü otelin yetkilisi konuştu

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Aynı otelde kalan iki turist de bugün zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin 11 Kasım’da, Reda Fakhri’nin ise 12 Kasım’da turistik amaçla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi.

SADECE DAMACANADAKİ SUYU İÇTİLER

Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.

Mustafa Taamart’ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri’nin ise saat 05.00’te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.

Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.

"BİZ OTELİMİZDEN EMİNİZ"

Otel yetkilisi Orhan Oğlak "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, ‘biz nerede yemek yiyebiliriz diye’ Ortaköy'deki adama nasıl yönledireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi.

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi.