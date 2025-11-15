İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelip bir otelde konaklayan aynı aileden 3 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Aileden bir kişinin hastanedeki tedavisi sürerken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı otelde konaklayan 2 turistin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan otelde incelemelerde bulununa ekipler, incelemek üzere numuneler aldı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı.

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti.

Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.