İstanbul'da 317 kilometre hız yaptı! Paylaşımı başını yaktı Otomobiliyle yüksek hız yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşan sürücü, gözaltına alındı. Toplam 14 bin 258 lira ceza yazılan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Gün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın.

Kural ihlallerinin getirdiği kazalar, sık sık ölümle sonuçlanıyor.

Ölüme davetiye çıkaran sürücüler ise şans eseri kazadan kurtuluyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'un Tuzla bölgesinde yaşandı.

Polisleri peşine taktı

Samet Ç. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, lüks otomobiliyle 317 kilometre hız yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülere diğer sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken polis ise sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda Samet Ç.'nin söz konusu görüntüleri Tuzla'da Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park Girişi mevkiinde çektiği belirlendi.

Ekipler, Samet Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ceza yağdı

Polis, Samet Ç.'ye makas atmak maddesinden 6 bin 439, yönetmelikte belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak maddesinden 690, saygısızca araç kullanmak maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 14 bin 258 lira idari para cezası kesti.

Gözaltına alınan Samet Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)