İstanbul'da 6 bin 500 liralık borcunu ödememek için arkadaşını öldürdü: Tutuklandı Beşiktaş’ta kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki İsmail Karabıyık’ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Mehmet S., polis tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli öldürdüğü kişiden 6 bin 500 lira borç aldığını, ödeyemediği için cinayeti işlediğini söyledi.

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DHA

İstanbul'da Beşiktaş, Türkali mahallesinde 21 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, kıraathane işlemecisi İsmail Karabıyık, başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Önce intihar olabileceği değerlendirilen olay, polisin çalışması sonrası cinayet olarak kayıtlara geçti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü

Polis ekipleri, şüphelinin olay yerine gelişinin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirlendi.

Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin Mehmet S. (51) olduğu, öldürdüğü İsmail Karabıyık’tan borç para aldığı, ikilinin bu nedenle daha önce de tartıştığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet S. yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir’de gözaltına alınan şüphelinin üzerinden, cinayette kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma 9 mm çapında ruhsatsız silah ele geçirildi.

İtiraf etti: 6 bin 500 lira borç için...

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet S., işlediği cinayeti itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık’tan 6 bin 500 lira borç para aldığını söyleyen şüpheli, ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı.

İsmail Karabıyık’ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş’a gittiğini belirtti.

Olay günü dükkandan içeri girer girmez hiçbir şey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mehmet S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)