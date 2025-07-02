İstanbul'da 6 farklı silahlı saldırının failinin yakalandığı operasyon kamerada

İstanbul Fatih'te yaşanan olayda motosikletli şüpheliler, 2 bina ve 4 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırıyı düzenleyen kişinin M.C.İ. olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİ, ADRESİNDE YAKALANDI

Şüpheli M.C.İ., Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak yapılan operasyonla Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Operasyon çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

6 YIL 10 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 109 adet fişek ve 1 adet tüfek aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, 'silahla tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranmasının olduğu ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

M.C.İ. hakkında; 'mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından adli işlem başlatıldı.