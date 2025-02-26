İstanbul'da 8+1 taksi sahipleri Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti

İHA

Partisinin Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmalarını sürdüren ve son zamanlarda "sahte diploma" iddialarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8+1 taksi sürücüleri tarafından protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği UKOME toplantısının ardından, minibüs olarak hizmet veren ve uzun süredir kullanılmayan bin 755 araç, 8+1 taksiye dönüştürülmüştü.

Alınan karar sonrası bu taksilere ilgi gösterilmemiş, bunun üzerine yeni bir düzenleme yapılmış ve bazı araçlar yeniden normal taksiye dönüştürülmüştü.

MAĞDUR TAKSİCİLER İMAMOĞLU'NU PROTESTO ETTİ

İş yapamadığını dile getiren 750 taksi esnafına, problemin 27 Şubat 2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınacaklarının sözü verildi.

Sorunun gündeme alınmadığını öğrenen 8+1 mağdurları, Saraçhane binası önünde İmamoğlu'nu protesto etti.

'UKOME'DE GÖRÜŞÜLECEK' DİYE SÖZ VERİLDİ

Ardından oda başkanı eşliğinde 3 temsilci, İBB Genel Yardımcısı Gökhan Akgün ile görüşerek taleplerini iletti.

Bunun üzerine yarınki UKOME toplantısında segment serbestliği ve kiralama modelinin UKOME toplantısında gündemde olacağının sözü verildi.

Görüşme sonrası dışarı çıkıp açıklama yapan İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, durumu taksicilere bildirdi. Alagöz, ayrıca UKOME gündemini hazırlayan daire başkanını da arayarak konuyu teyit etti.

"TEREDDÜTLERİMİZ VAR"

Açıklama yapan İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, "Geçen hafta UKOME gündemine aldık. Dün bir pürüz yaşandı. Sebebi belediyemizin bir kısım aracı esnafların kendi bünyesinde kiralama modeliyle alakalıydı. Onun da alt yapısı yapılmadığı için 'bir dahaki UKOME gündemine alalım' dediler. Biz de tepki gösterdik. Bugün de buraya toplanma nedenimiz bu.

Genel sekreter yardımcısı ile görüştük. Yarın gündemdesiniz. Segment serbestliği şartımız kabul gördü. Belediye kurumsal anlamda kiraya verilmek istenen araçları kiralayacak. Kiralama modeli yapacaklar ancak segment serbestliği olacak. UKOME'yi yöneten İBB Genel Yardımcısı Gökhan Akgün ile görüştük. Gündem şuan hazır olmadığı için tereddütlerimiz var." diye konuştu.

"GÜNDEME EKLEYECEĞİZ"

UKOME gündemini hazırlayan daire başkanını arayıp sesini hoparlöre veren Emin Alagöz "Gökhan Başkanım arayıp gündemde olacağını söyledi. O yüzden gündeme ekleyeceğiz." şeklinde başkanın konuşmasını alandaki taksicilere dinletti.

Oda Başkanı Alagöz, "Yarın herkes sekment serbestliğini alıp ekmeğine kavuşacak." ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.