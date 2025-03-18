İstanbul'da ailesinin kayıp diye aradığı genç adam ölü olarak bulundu

İHA

İstanbul Esenyurt’ta emlakçılık ile uğraşan diyaliz hastası Şeyhmus Süsli, 09.03.2025 günü bir arkadaşı ile buluşacağını söyleyerek evden çıktı.

Sahur vakti geri geleceğini söyleyen genç adam, bir daha geri dönmedi.

Süsli’yi bulmak için seferber olan aile, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

"'NEDEN ALKOL İÇTİN' DEDİM"

Polis ekiplerinin çalışması sırasında 16 Mart 2025 günü şüpheli Ş.E.ve M.E. isimli şahıslar, ihbarda bulunacaklarını belirterek Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine geldi.

M.E. ile yapılan görüşmede; arkadaşları olan maktul Şeyhmus Süsli isimli şahsın 08 Mart 2025 günü yanlarına geldiğini, aşırı alkollü olduğunu, diyaliz hastası olduğunu bildiğinden neden alkol içtiğini sorduğunu, bir süre sonra Ş. E. isimli şahsın yanlarından ayrılarak kendi evine gittiğini söylediği öğrenildi.

CESEDİNİ BOŞ ARAZİYE ATTIK

Süsli ile kendisinin de çatı ustası olan arkadaşı S. A. isimli şahsın hem malzeme deposu hem de iş yeri olarak kullandığı olay yeri adreste birlikte kaldıklarını, 09 Mart günü sabah kalktığında Şeyhmus’u uyuduğu kanepe üzerinde ölmüş olarak gördüğünü belirtti.

S.A., ifadesinin devamında Ş.E.’u çağırdığını, daha sonra korktukları için cesedi Ş.E.’a ait araç ile Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’ndeki boş araziye attıklarını öne sürdü.

MAKTUL ŞAHSIN CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerinin şüpheli iki şahsa yaptığı yer gösterme işleminde maktul şahsa ait ceset, Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi mevkiinde boş arazide bulundu.

Cesedin çürümeye başlaması nedeniyle işlem yapılamadı. Ş.E.ve M.E. isimli şahıslar, kasten öldürme suçundan gözaltına alındı.

KAYIP İLANINI BABASININ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca 15.03.2025 günü olayı öğrendiğini beyan eden iş yeri sahibi S. A. isimli şahıs da suçu bildirmeme suçundan gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında yapılan kontrollerde; 8 Mart günü Şeyhmus Süsli’nin babasının, Esenyurt’ta kayıp ilanında bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.