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DHA

İstanbul Beyoğlu'nda Firdevs Ç. olaydan 1 gün önce sevgilisiyle, caddede bulunan kuyumcuya gitti.

Kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi.

Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı.

FOTOĞRAFINI ÇEKME BAHANESİYLE ÇALDI

Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti.

Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı.

HIRSIZ KADIN İZİNİ KAYBETTİRDİ

Kuyumcu kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamazken kadın, izini kaybettirdi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi.

ALTIN TAÇLA BİRLİKTE YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda kadın, kendi ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan Firdevs Ç.‘nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.

"SEVGİLİM ÜZÜLMESİN DİYE ÇALDIM"

Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürülerek ifadesi alındı.

Tacı çalan kadının "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'işyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.