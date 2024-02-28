İstanbul'da annesiyle ilişkisi olduğu iddia edilen adamı önce bıçakladı sonra aracını yaktı 14 yaşındaki yabancı uyruklu genç çocuk, eve geldiğinde annesiyle birlikte gördüğü adama saldırdı. Bıçakla yaralayan genç ardından öfkesine hakim olamayınca otomobili ateşe verdi.

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DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında yabancı uyruklu Hosen J., eve geldiğinde Nadir E.'nin evde olduğunu gördü.

Bıçakla yaraladı

Burada 14 yaşındaki genç ile şüpheli adam arasında tartışma çıktı.

Hosen J., sokakta da devam eden tartışma sırasında Nadir E.'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Aracı ateşe verdi

Öfkesine hakim olamayan Hosen J., Nadir E.'ye ait otomobili önce taşladı. Ardından da ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Hosen J. ise gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)