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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalıntı araçların tespiti için Avcılar ilçesinde denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde birçok ilçeden çalınan çeşitli marka otomobil ve kamyonetin çalınması olayıyla ilişkisi olduğu tespit edilen ve 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.Ç. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 24 yaşındaki şüpheli, emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.