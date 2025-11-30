İstanbul'da aracıyla ters yönden gelip motosikletliye saldıran magandalar yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte kural ihlali yapmak, kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Ciddi yaralanmalar veya can kayıplarına yol açan bu ihlallerin failleri ise emniyet güçleri tarafından bir bir tespit ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda İstanbul Sancaktepe'de kayda geçen bir magandanın başarıyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni kanun teklifiyle saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin TL para cezası kesileceğini aktardı.

"2 SALDIRGAN AYNI GÜN YAKALANDI"

Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notunu düştüğü açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Gereği yapıldı. Hem ters yönden gel, hem de acımasızca saldır. Ters yönde araç kullananlara da caydırıcı yaptırımlarımız geliyor...



İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö. aynı gün yakalandı. Gereği yapıldı.

"BU NASIL BİR ÖFKE, NASIL BİR SORUMSUZLUK?

Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak… Bu kabul edilemez nasıl bir öfke? Nasıl bir sorumsuzluk?



İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre; saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alacağız ve aracın 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz.

"SİZCE BU YAPTIRIMLAR UYGULANIRSA, AYNI SALDIRGAN DAVRANIŞ TEKRAR EDER Mİ?"

Sizce aracı 60 gün otoparka çekilen ve ehliyeti geçici olarak 60 gün alınıp bu süre içinde araç kullanamayacak bir sürücü, aynı saldırgan davranışı tekrar eder mi? Ayrıca yeni trafik kanunu teklifine göre ters yönde araç kullanan sürücülere; tek yönlü yollarda 10 bin TL, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin TL, şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise hem 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız hem de 60 gün sürücü belgesini geri alıp, araçlarını da 60 gün trafikten menedeceğiz.

"BİZE BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"