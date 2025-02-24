İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir sitede yaşayan H.I. isimli şahıs, çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlendi.
Ardından araçtan inerek silahını çeken H.I., çocukları ve velilerini tehdit etti.
OLAY YERİNDEN AYRILDI
Çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından H.I. oradan ayrıldı.
O anlar ise kameraya yansıdı.
EVİNDE YAKALANDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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