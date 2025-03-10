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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, tekrar paniğe neden olan olaylara sahne oldu.

İlçenin en kalabalık bölgesinde bulunan bir AVM'de iki ayrı kavga çıktı.

İlk kavga, alışveriş merkezi içinde yer alan bir restoranda yaşandı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Restoranda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gruptakiler birbirine tekme tokat saldırdı.

Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.

TEKRAR KAVGA ÇIKTI

Yine aynı AVM'de, bu defa akşam saatlerinde tekrar kavga çıktı.

Yine gençlerden oluşan iki grup, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Saldırganlardan biri bıçak çekerken, güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

O ANLARI ÇEVREDEKİLER KAYDETTİ

İki kavga da cep telefonu kameralarına yansıdı.