DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, tekrar paniğe neden olan olaylara sahne oldu.
İlçenin en kalabalık bölgesinde bulunan bir AVM'de iki ayrı kavga çıktı.
İlk kavga, alışveriş merkezi içinde yer alan bir restoranda yaşandı.
TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU
Restoranda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Gruptakiler birbirine tekme tokat saldırdı.
Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.
TEKRAR KAVGA ÇIKTI
Yine aynı AVM'de, bu defa akşam saatlerinde tekrar kavga çıktı.
Yine gençlerden oluşan iki grup, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Saldırganlardan biri bıçak çekerken, güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.
O ANLARI ÇEVREDEKİLER KAYDETTİ
İki kavga da cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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