İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 sokakta dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, bekçiler 2 tim halinde toplam 8 bekçi olarak devriye attıkları esnada, sokak üzerinde bulunan şüpheli şahıslara dur ihtarında bulunup kimliklerini kontrol etmek istemişti.

Ancak şüpheli şahıslar kaçmaya başlayıp bekçilere doğru ateş etmişti.

BİR POLİS AĞIR YARALANMIŞTI

Bu sırada Uğur Gölcek isimli bekçi vurularak ağır yaralanmıştı.

Polis ekipleri kaçan B.Ç.(19), R.Y.(24), A.Ö.(27) ve K.Ö.(31) isimli şahısları kısa süre sonra yakaladı.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Şahıslardan birinin kaçma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"BAŞKA BİR BEKÇİ ARKADAŞINI YERDE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Olayı gören sokak sakini Sebahattin İnal, şöyle konuştu:

Akşam saat 23.30-00.00 civarı bekçilerle sokak arasında koşturma oldu. Tam buraya geldiğimde 6-7 el silah sesi geldi. Balkondan baktığımızda bir bekçi arkadaş yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi.

"BELLERİNE SİLAHLARINI KOYUP KAÇTILAR"

Ambulans yakın olduğu için hemen müdahale etti. 2 kişi ara sokaktan caddeye doğru koştu. 1 arkadaşı da yukarı doğru koşarken gördük. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar.