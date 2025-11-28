Abone ol: Google News

İstanbul'da belge almaya gelen kadınla muhtar arasında tekme tokat kavga çıktı

Pendik'te muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Bunun üzerine kadın, muhatara saldırdı. İki kadın arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 13:25
  • İstanbul Pendik'te, 'fakirlik belgesi' almak isteyen kadın muhtar tarafından reddedildi.
  • Kadın, bu duruma öfkelenip muhtara saldırdı ve olay kavgaya dönüştü.
  • Tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansırken, polis müdahale etti.

İstanbul Pendik'te bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti.

Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı.

Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı.

İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

