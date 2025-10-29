Abone ol: Google News

İstanbul'da binanın internet hattını kesip kaçtı

Esenyurt'ta binanın önüne gelen bir kişi, bir süre bekledikten sonra elindeki aletle internet hattını kesip olay yerinden kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken apartman sakinleri, yapılanların sebebini bilmediklerini belirtti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 13:31
  • İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, binanın internet hattını kestikten sonra olay yerinden kaçtı.
  • Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası apartman sakinleri internet kesintisi yaşadı ve sebebini bilmediklerini ifade etti.
  • Kimliği belirsiz saldırganın yanında bir kişiyle konuştuğu görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir sokaktaki binanın kapısında bekleyen kimliği belirsiz şahıs, sonradan gelen kız çocuğunun zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca cebinden çıkardığı aletle internet kablosunu kesti.

Yanında bulunan bir kişiyle konuştuğu da görülen şüpheli, daha sonra binanın önünden uzaklaştı.

"UZUN SÜRE İNTERNET KESİNTİSİ YAŞADIK"

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Binada oturanlar ise uzun süre internet kesintisi yaşadıklarını ve bu davranışın nedenini bilmediklerini belirtti.

3. Sayfa Haberleri