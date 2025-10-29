İstanbul'da binanın internet hattını kesip kaçtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenyurt'ta bir sokaktaki binanın kapısında bekleyen kimliği belirsiz şahıs, sonradan gelen kız çocuğunun zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca cebinden çıkardığı aletle internet kablosunu kesti.

Yanında bulunan bir kişiyle konuştuğu da görülen şüpheli, daha sonra binanın önünden uzaklaştı.

"UZUN SÜRE İNTERNET KESİNTİSİ YAŞADIK"

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Binada oturanlar ise uzun süre internet kesintisi yaşadıklarını ve bu davranışın nedenini bilmediklerini belirtti.