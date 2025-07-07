İstanbul'da bir kadın seyir halindeki kamyonetten atladı, sürücü silahla kovaladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir garip kovalamaca...

Altınşehir Mahallesi Yan Yol Caddesi'nde yaşanan olayda bir kadın, seyir halindeki kamyonetten henüz bilinmeyen bir nedenle atladı.

KADIN KAÇTI, ŞOFÖR SİLAHLA PEŞİNDEN GELDİ

Kadın, düştüğü yerden kalkıp, hızla kaçmaya devam etti.

Kadının atladığını fark eden şoför, kamyoneti durdurup silahla kadını kovalamaya başladı.

OLAYA ŞAHİT OLAN ÇİFT POLİSLERE HABER VERDİ

Arkada seyir halindeki başka bir aracın içerisinde olaya şahit olan çift, ilerde uygulama yapan polislere konuyla ilgili bilgi verdi.

Yaşanan kovalamaca ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.