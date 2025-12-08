İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'ne uzun namlulu silahla ateş eden şüpheli yakalandı Büyükçekmece'de bir kişinin uzun namlulu silahla göle ateş ettiği anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli C.Y.’yi kısa sürede gözaltına aldı.

Büyükçekmece'de bir kişi, uzun namlulu silahla göle ateş etti ve görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Polis ekipleri, görüntülerin yayılması üzerine şüpheli C.Y.'yi hızlıca gözaltına aldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 5 Aralık Cuma günü Mimar Sinan Köprüsü'nün kenarında C.Y. elinde uzun namlulu silahla Büyükçekmece Gölü'ne ateş etti. Olayın ardından C.Y., göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli C.Y.'nin adresini kısa sürede belirledi. Şüpheli C.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin göle ateş ettiği tüfek ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

