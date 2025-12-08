Van’da otelde yangın paniği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van’ın İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı’nda bulunan Tamara Oteli'nin restoranında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, ocakbaşı bölümünden yayılarak kısa sürede tüm işletmeyi sardı.

YANGIN CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde alevlerin kısa sürede büyüdüğü ve restoranı tamamen kapladığı görüldü.

İTFAİYE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Restoranda büyük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.